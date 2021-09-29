Министр обороны Грузии прыгнул с парашютом и приземлился на воду: видео

Министр обороны Грузии прыгнул с парашютом и приземлился на воду: видео

Глава грузинского оборонного ведомства стал участником программы парашютной подготовки для спецназовцев.

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе присоединился к программе парашютной подготовки, которая проводится для личного состава сил специальных операций.

Об этом сообщили в Минобороны Грузии, опубликовав соответствующее видео на YouTube-канале.

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В сообщении уточнили, что глава оборонного ведомства прыгал с модернизированного и обновленного самолета Ан-2, который взлетел с территории Тбилисского авиационного завода "Тбилавиамшени".

Обучение рассчитаны на 21 день, а программа тренировок состоит из нескольких этапов и предполагает прыжки с парашютом с разной высоты на различной местности, в частности, десантирование на воду.

Перед прыжком Бурчуладзе, как и другие участники программы, прошел курс теоретической и практической спецподготовки.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил експрезидента страны и голову Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, которые собрался прилететь самолетом в Тбилиси, что по возвращении на родную землю он попадет в тюрьму.

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