Министр обороны Италии заявил о готовности отправить миротворцев в Украину

Глава итальянского оборонного ведомства надеется на скорейший разговор о мире.
Италия готова принять участие в возможной миротворческой миссии в Украине после окончания боевых действий.
Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Кроссетто в ходе встречи министров обороны европейских и североафриканских государств в Мадриде, сообщает агентство Ansa.
"Я надеюсь на скорейший разговор о мире, о миротворческой миссии в Украине, а также в Газе и Ливане", — сказал он.
При этом единой позиции по вопросу отправки миротворцев в Украину в правительстве Италии нет.
Министр иностранных дел Антонио Таяни назвал дискуссию о миротворцах "преждевременной".
"Давайте увидим, что случится, когда и если война закончится", — сказал он.
По словам главы итальянского внешнеполитического ведомства, сначала важно добиться "справедливого мира" в Украине.
Напомним, если будет достигнуто прекращение огня между Украиной и Россией, Германия может отправить своих военных для поддержания мира.
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