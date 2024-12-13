Министр обороны Италии заявил о готовности отправить миротворцев в Украину

Глава итальянского оборонного ведомства надеется на скорейший разговор о мире.

Италия готова принять участие в возможной миротворческой миссии в Украине после окончания боевых действий.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Кроссетто в ходе встречи министров обороны европейских и североафриканских государств в Мадриде, сообщает агентство Ansa.

"Я надеюсь на скорейший разговор о мире, о миротворческой миссии в Украине, а также в Газе и Ливане", — сказал он.

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При этом единой позиции по вопросу отправки миротворцев в Украину в правительстве Италии нет.

Министр иностранных дел Антонио Таяни назвал дискуссию о миротворцах "преждевременной".

"Давайте увидим, что случится, когда и если война закончится", — сказал он.

По словам главы итальянского внешнеполитического ведомства, сначала важно добиться "справедливого мира" в Украине.

Напомним, если будет достигнуто прекращение огня между Украиной и Россией, Германия может отправить своих военных для поддержания мира.

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