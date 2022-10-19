Министр обороны Израиля отказался общаться с Резниковым после предупреждения из Москвы — СМИ

Израильское издание сообщило о внезапно отмененных телефонных переговорах министров обороны Израиля и Украины.
Запланированные на понедельник, 17 октября, телефонные переговоры министра обороны Израиля Бени Ганца и его украинского коллеги Алексея Резникова якобы отменили за несколько часов до назначенного времени израильской стороной.
Об этом сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на собственные источники.
В сообщении говорится, что Иерусалим и Киев долго пытались согласовать разговор между руководителями оборонных ведомств двух стран, но разговор откладывали пять раз. Речь должна была идти о координации усилий в области безопасности и военном сотрудничестве.
В последний раз Ганц и Резников общались в апреле.
Украинский источник сообщил Haaretz, что следующий разговор был запланирован на 24 августа, День Независимости Украины, и с тех пор его пять раз откладывали. Источник подчеркнул, что звонок, запланированный на понедельник, был инициирован Израилем, отменившим его за несколько часов до назначенного времени.
В то же время, издание отметило, что израильские официальные лица не подтвердили эту информацию.
В издании напомнили, что незадолго до вероятной отмены разговора в понедельник утром Россия в лице Дмитрия Медведева возмутилась намерениями Израиля поставлять оружие Украине и предупредила, что такой шаг повредит связям между Иерусалимом и Москвой.
Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения с Россией.
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