Министр обороны Израиля предположил, сколько еще будет продолжаться война в Секторе Газа против ХАМАСа

Галлант подчеркнул, что это потребует некоторое время.

Израиль будет воевать в Секторе Газы против ХАМАСа более нескольких месяцев.

Такой прогноз сделал министр обороны Изаиля Йоав Галлант, сообщает The Times of Israel.

Он отметил, что ХАМАС – это террористическая организация, которая в течение десяти лет создавала себя для борьбы с Израилем. заявил он.

"Боевики построили инфраструктуру под землей и над землей, и уничтожить ее нелегко", – говорит министр обороны Израиля.

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Впрочем, Галлант подчеркнул, что это потребует некоторое время.

"Это продлится более нескольких месяцев, но мы победим и уничтожим их", — заявил Галлант.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что во время боев в Секторе Газа придется иметь дело с Ираном.

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