Министр обороны Китая предостерег США от "игры с огнем" касательно Тайваня: о чем идет речь

15 августа министр обороны Китая Ли Шанфу предостерег от «игры с огнем» в отношении Тайваня, завуалированно намекая на Соединенные Штаты, выступая на конференции по безопасности в России.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на CNN.

Выступая на Московской конференции по международной безопасности, Ли заявил, что попытки "использовать Тайвань для сдерживания Китая обязательно закончатся провалом", сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

Комментарии Ли перекликаются с предварительными заявлениями китайских официальных лиц, но место его выступления было важным и символическим, учитывая полномасштабное вторжение Москвы в Украину.

Правящая Коммунистическая партия Китая претендует на самоуправляющуюся демократию Тайваня и пообещала взять его под свой контроль, в случае необходимости — силой. Она неоднократно критиковала американское взаимодействие с островом, с которым у Вашингтона нет официальных дипломатических связей, в том числе за продажу американского оружия Тайбэю.

Ли, на которого США наложили санкции в 2018 году за закупку российского оружия, принял участие в московской конференции по безопасности, начав шестидневную поездку в Россию и ее близкого союзника Беларуси.

Как сообщали ранее российские СМИ со ссылкой на министерство обороны Москвы, организующее ежегодное мероприятие, в форуме также примут участие высокопоставленные представители оборонного ведомства из более 20 "дружественных государств", в том числе Беларуси, Ирана и Мьянмы. Ни одна западная страна не была приглашена, сообщили СМИ.

Это уже второй визит Ли в Россию с момента его вступления в должность министра обороны в начале этого года. Он происходит в то время, когда Пекин продолжает укреплять свои связи безопасности с Москвой, несмотря на ее неустанное нападение на Украину, повлекшее гуманитарную катастрофу с глобальными последствиями.

В заранее записанном послании на той же московской конференции президент России Владимир Путин обвинил США в том, что они подливают "масла в огонь" глобальных конфликтов, в том числе из-за поддержки Украины.

Китай использовал подобную риторику в своих официальных комментариях по поводу конфликта, несмотря на то, что он остается нейтральной стороной и сторонником мира.

15 августа Ли также заявил, что китайские военные являются "твердой силой в поддержке мира во всем мире" и что китайский лидер Си Цзиньпин стремится стабилизировать глобальную безопасность в "мире хаоса".

"Мы готовы работать с другими военными для укрепления взаимного доверия в военных стратегиях безопасности и практического сотрудничества в различных специализированных областях", — добавил Ли, сообщает Синьхуа.

Российское пропагандистское СМИ также процитировало слова Ли о том, что военные отношения между Китаем и Россией не направлены против третьей стороны — об этом китайские официальные лица заявляли и раньше. В сообщении Синьхуа это заявление не упоминается.

Ли встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, чтобы обсудить сотрудничество между военными двух стран, сообщает Синьхуа. Китай и Россия регулярно проводят совместные учения, в том числе совместное военно-морское патрулирование у побережья Аляски в последние недели.

Глава китайского оборонного ведомства также провел двусторонние встречи с Ираном, Саудовской Аравией, Казахстаном, Вьетнамом и военными лидерами других стран в кулуарах конференции.

Комментарии Ли относительно Тайваня появились после того, как вице-президент Тайваня Уильям Лай, лидирующий в предстоящей президентской гонке на острове, совершил запланированные остановки в США во время официального визита в Парагвай.

Министерство иностранных дел Китая осудило эту остановку 13 августа, назвав Лая "сквозным нарушителем спокойствия".

США поддерживают неофициальные отношения с Тайбэем после официального установления дипломатических отношений с Пекином в 1979 году, но по закону обязаны предоставить демократическому острову средства для самозащиты.

Во время выступления в Нью-Йорке Лай заявил, что Тайвань "никогда не отступит" перед угрозами Китая.

"Какой бы большой ни была угроза авторитаризма для Тайваня, мы абсолютно не испугаемся и не отступим, мы будем отстаивать ценности демократии и свободы", — сказал он.

В последние годы Китай усилил военное устрашение острова, в том числе после встреч тайваньских лидеров с американскими законодателями.

Вторжение Путина в Украину также привлекло повышенное внимание к Тайваню как потенциальной горячей точке безопасности в Азии.

Несмотря на значительные различия между геополитическими обстоятельствами России и Украины, оптика более мощного, на первый взгляд, агрессора, совершающего нападение, руководствуясь видением объединения, усилила внимание к намерениям Китая относительно Тайваня.

Некоторые аналитики предполагают, что Китай наблюдал реакцию Запада на российскую агрессию в Украине, чтобы понять возможные ответы на любые потенциальные, будущие шаги против Тайваня.

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