Министр обороны Китая собирается с визитом в Россию: пригласил Шойгу

К примеру, китайский министр проведет переговоры с российским военным руководством.

Министерство обороны Китая Ли Шанфу планирует посетить Россию. Официальный визит министра продлится с 16 по 19 апреля.

Об этом заявил официальный представитель Министерства Тань Кэфэй, сообщает Sohu.

"По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу, министр обороны Китая Ли Шанфу с 16 по 19 апреля посетит Россию с официальным визитом", — заявил Кэфэй.

По его словам, Министр проведет переговоры с российским военным руководством и посетит российские военные академии. В Минобороны КНР отметили, что в последние годы отношения между странами находятся "на высоком уровне", а также "был достигнут новый прогресс в стратегической коммуникации, совместных учениях и практическом сотрудничестве".

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин призвал свою Народно-освободительную армию усилить подготовку, ориентированную на реальные боевые действия. По его словам, "необходимо усилить обучение и управление войсками".

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