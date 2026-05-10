Министр обороны Латвии подал в отставку из-за взрывов дронов на нефтебазе

Андрис Спрудс

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отставке после того, как два украинских беспилотника влетели с территории России и поразили резервуары нефтехранилища.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер требовала увольнения

Ранее премьер Латвии Эвика Силиня вызвала министра обороны из-за дронов в воздушном пространстве страны. Источник сообщает, что Силиня призвала главу Минобороны покинуть пост, заявив, что системы противодействия дронам были развернуты слишком поздно.

Новым министром обороны назначен полковник латвийской армии Райвис Мелнис.

Латвия и Литва обратились в НАТО

После инцидента Латвия и Литва призвали НАТО усилить систему противовоздушной обороны в регионе. По данным властей, беспилотники пересекли российскую границу и взорвались на территории нефтяного объекта в Латвии.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что дроны были украинскими, однако изменили маршрут из-за действий российских систем радиоэлектронной борьбы.

«Русская электронная война намеренно отстранила украинские дроны от их целей в России», — написал Сибига.

Украина может помочь Балтии

В ответ на инциденты, Украина рассматривает возможность направления специалистов для помощи странам Балтии в укреплении воздушной безопасности.

По словам Сибиги, Киев готов сотрудничать с Латвией, Литвой и Финляндией для предотвращения подобных случаев в будущем.

8 мая продолжались поиски второго БпЛА, накануне нарушившего воздушное пространство страны, залетев из России.

Напомним, 7 мая дроны попали в воздушное пространство Латвии со стороны России. В ряде районов было объявлено предупреждение об опасности. Два беспилотника упали на территории Латгалии. Была информация, что один БПЛА «прилетел» на территорию нефтехранилища в городе Резекне.

