Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый

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Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый отказался отвечать на вопрос, поставленный журналисткой на русском языке.

Об этом пишет NewsMaker.

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Журналистка начала свой вопрос на русском языке: «Господин Носатый, расскажите нам…».

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Не дав ей закончить вопрос, министр прервал его на румынском языке: «Я вас не понимаю». После того, как журналистка перефразировала свой вопрос на румынском языке, министр ответил ей и поздравил с тем, что она владеет государственным языком.

«Очень спасибо, что вы говорите на государственном языке — на румынском. Вы очень хорошо им владеете», — ответил на это Носатый, после чего ответил на поставленный вопрос.

Заметим, что некоторые молдавские СМИ, вероятно, со скрытыми пророссийскими настроениями, уже критикуют Носатого. Мол, в своем резюме министр указывает румынский как родной язык и отмечает, что он также говорит на русском, французском и английском языках.

Почему Носатый заявил о румынском, а не молдавском языке

Напомним, в 2023 году в Молдове был принят закон, предусматривающий замену во всех законах и Конституции словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык». Во время голосования молдавские депутаты даже подрались.

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Украинское правительство также отказалось от термина «молдавский язык». Отныне государственным языком Молдовы признан румынский.

Заметим, что в Молдове правые политические силы и националисты выступают за сближение с Румынией и поддерживают переименование молдавского языка в румынский. В то время как критики объединения с Румынией и приверженцы названия «молдавский язык» — это преимущественно пророссийские политические силы.

Украинцы в Молдове

Также интересно в биографии Носатого — в 1990-1992 годах он учился в Киевском высшем общевойсковом командном училище, где проходил курс тактической разведки, а в 1992-1994 годах — курс пехотной подготовки в военном учебном заведении в Одессе.

Несмотря на очевидно украинскую фамилию, данных, которые, кроме обучения, молдавский министр имеет еще какое-то отношение к Украине, нет. Согласно информации из открытых источников, родился он в Кишиневе.

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Заметим, что на территории исторического региона Бессарабия, большую часть которого (кроме небольшой полосы на севере и южной части, принадлежащих Украине) сейчас составляет государство Молдова, исторически проживало много этнических украинцев. Однако они почти полностью подверглись ассимиляции, или наоборот, под влиянием российской пропаганды, ориентируются на Россию. Что интересно, украинских сел традиционно было много на севере Молдовы.

В частности, министр иностранных дел Андрей Сибига рассказывал, что вблизи города Бельцы на севере Молдовы украинцы составляют около 30% местных жителей.

В ВВС рассказывали об украинском селе Велчинец на севере Молдовы, вблизи границы с Винницкой областью. Тем не менее, по словам журналистов, местные жители критикуют Санду и выступают за дружбу с РФ.

«Власть, — говорит местный житель достаточно чистым украинским языком, — должна быть властью, а не выполнять то, что приказали из-за бугра, из Европы, потому что Европа это ж*па. Они сейчас рассказывают, что в Европе все лучше, в Америке все хорошо, а в Союзе все было паршиво. Но ведь я при Советском Союзе родился и вырос, и помню, как там было».

Далее мужчина на чистом украинском добавляет: «И правильно они (россияне — ред.) делают, что вам п**** дают (вас бьют). Пока не дали. Но ведь это еще не все».

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