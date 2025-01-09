Министр обороны Польши изменил свое мнение относительно "Рамштайна"

Глава польского оборонного ведомства считает, что этот формат доказал свою эффективность.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, который накануне, 8 января, предположил, что сегодняшняя встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" может стать последней, изменил свое мнение.

Как сообщает Минобороны Польши, в четверг, 9 января, он выразил надежду, что встречи в формате "Рамштайн" будут проходить и после смены администрации США.

"У нас была хорошая дискуссия в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Все привержены сохранению этого формата, в котором США играют ключевую роль", — заявил Косиняк-Камыш.

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Глава польского оборонного ведомства считает, что этот формат доказал свою эффективность.

Косиняк-Камыш также сообщил, что союзники готовят дальнейшую помощь для Украины.

В частности, он отметил, что на сегодняшней встрече в формате "Рамштайн" представил дорожную карту для коалиции по созданию "бронетанковых возможностей" для Украины.

Контактная группа по обороне Украины, также известная как Группа Рамштайн, была создана 26 апреля 2022 года на одноименной американской авиабазе, расположенной в Германии. Это платформа международного сотрудничества, собираемая для координации оружейной помощи Украине. В нее входят более 50 стран, включая Польшу.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш на пресс-конференции 8 января предположил, что новая администрация США, вероятно, предложит другую форму помощи Украине /

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