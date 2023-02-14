Министр обороны Польши о F-16 для Украины: "Закончится положительными решениями, но нужно надавить"

Блащак сравнил ситуацию с истребителями F-16 с ситуацией, которая раньше была с танками Leopard 2 и системами ПВО Patriot.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак убежден в будущем положительном решении о передаче Украине истребителей F-16, однако отметил, что нужно давить на союзников.

Об этом Блащак заявил после девятого заседания в формате "Рамштайн" 14 февраля, сообщает Interia Wydarzenia.

Глава польского Минобороны отметил, что передача Украине F-16 требует давления на союзников, как это было с танками Leopard 2 и системами ПВО Patriot.

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По словам Блащака, у Польши в этом вопросе ограничен потенциал, поскольку у страны только 48 таких истребителей американского производства. В то же время у союзников таких самолетов гораздо больше.

"Я думаю, что этот разговор тоже закончится положительными решениями, но нужно надавить", – сказал польский министр.

Напомним, издание Financial Times сообщило, что США в конце концов могут передать Украине истребители F-16 или же дадут "зеленый свет" на передачу этих самолетов из других стран.

Глава Пентагона Ллойд Остин после заседания в формате "Рамштайн" 14 февраля таким образом ответил на вопрос об истребителях для Украины: "Это вопрос, по которому мне нечего заявить".

Истребители для Украины: о чем договаривались министры обороны на "Рамштайне"

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