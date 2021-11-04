Министр обороны Польши обратил внимание на белорусских пограничников со специфическими ножницами:фото

На границе с Польшей белорусы разрезали ограждение, чтобы создать проход для нелегальных мигрантов.

В четверг, 4 ноября, министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал фотографию белорусских пограничников с ножницами для резки ограждения.

В своем Twitter он сообщил, что фото сделали польские военные на границе с Беларусью, откуда постоянно прибывают нелегальные мигранты.

По его словам, режим белорусского диктатора Александра Лукашенко намеренно создает напряженную ситуацию.

Также читайте На польско-белорусской границе мигранты с детьми застряли посреди болота

"Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", — отметил глава Минобороны Польши.

Nasi żołnierze sfotografowali białoruskich pograniczników z nożycami do cięcia płotu. Takie sytuacje na granicy są codziennością. Kryzys na granicy spowodował reżim Łukaszenki. Białorusini każdego dnia dążą do eskalacji, stosują prowokacje i przepychają migrantów na polską stronę pic.twitter.com/zlb2SgTcI4 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 4, 2021

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Польши заявило о вторжении неизвестных вооруженных лиц в военной форме через границу с Беларусью. Инцидент произошел в ночь на 2 ноября.

Читайте также:

Миграционный кризис в Польше: Варшава будет высылать нелегалов, незаконно проникших в страну

Бросали бревна и камни: в Польше со стороны Беларуси нелегальные мигранты штурмовали границу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку