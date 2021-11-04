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Министр обороны Польши обратил внимание на белорусских пограничников со специфическими ножницами:фото

Министр обороны Польши обратил внимание на белорусских пограничников со специфическими ножницами:фото

Министр обороны Польши обратил внимание на белорусских пограничников со специфическими ножницами:фото

Фото: Twitter/Mariusz Błaszczak

На границе с Польшей белорусы разрезали ограждение, чтобы создать проход для нелегальных мигрантов.

В четверг, 4 ноября, министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал фотографию белорусских пограничников с ножницами для резки ограждения.

В своем Twitter он сообщил, что фото сделали польские военные на границе с Беларусью, откуда постоянно прибывают нелегальные мигранты.

По его словам, режим белорусского диктатора Александра Лукашенко намеренно создает напряженную ситуацию.

"Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", — отметил глава Минобороны Польши.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Польши заявило о вторжении неизвестных вооруженных лиц в военной форме через границу с Беларусью. Инцидент произошел в ночь на 2 ноября.

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