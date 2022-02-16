Министр обороны России по поручению Путина встретился с президентом Сирии

Глава российского оборонного ведомства посетил Дамаск.

Во вторник, 15 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал военные учения в Сирии и встретился с президентом этой страны Башаром Асадом.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как говорится в сообщении, Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Дамаск по поручению президента Путина встретился с президентом Сирии. Глава российского военного ведомства проинформировал Асада об учениях военно-морского флота России, что проходят в восточной части Средиземного моря.

Во время этих учений отрабатываются мероприятия по поиску иностранных подлодок, установлению контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролету летательных аппаратов над ней.

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"Основным направлением проводимых учений является отработка действий сил военно-морского флота и воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также противодействия военным угрозам Российской Федерации по морским и океанским направлениям", — сообщает Минобороны РФ.

В учениях в Средиземном море задействовано более 15 кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, а также более 30 летательных аппаратов ВКС России.

В ходе встречи Сергей Шойгу и Башар Асад обсудили вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также гуманитарную помощь Сирии, в отношении которой применены санкции США и западных стран.

Напомним, во вторник, 15 февраля, президент США Джо Байден посвятил свое обращение теме российской агрессии против Украины.

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