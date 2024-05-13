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Министр обороны Румынии не хочет передавать Украине систему Patriot – премьер Челаку

Министр обороны Румынии не хочет передавать Украине систему Patriot – премьер Челаку

Система Patriot/Фото: Wikipedia

Решение о передаче Patriot должен принимать Высший совет национальной обороны Румынии.

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар имеет серьезные оговорки относительно возможности предоставления Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, пишет Digi24.

"Министр обороны очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которые должны быть переданы Украине", - сказал он.

По словам Чолаку, он пока не обсуждал с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом возможность предоставления Украине системы Patriot, однако беседовал с главой Минобороны, который не поддерживает такую идею.

Однако премьер Румынии Марчел Чолаку отметил, что решение о передаче должен принимать Высший совет национальной обороны (CSAT) страны.

"Я твердо убежден, что мы примем самое мудрое решение, касающееся Румынии, прежде всего, хорошее", - резюмировал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Напомним, президент Румынии заявил, что его страна готова обсудить отправку батареи Patriot в Украину.

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