Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером: "Его нужно остановить в Украине, прежде чем он станет двигаться на Запад"

В Словакии также заявили, что через их территорию в Украину едет оружие из стран, официально заявляющих, что не поставляют его в Украину.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что президент страны-агрессорки Владимир Путин после того, что он сделал в Украине, является "равным Гитлеру".
Об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что Путин, по словам Надя, "равен Гитлеру", и его следует остановить в Украине, прежде чем он сможет двигаться дальше на Запад.
"Украина буквально борется за наше (европейское – ред.) будущее", – подчеркнул Надь.
Министр обороны Словакии подчеркнул, что до вторжения России было немыслимо, чтобы его страна бесплатно пересылала через свою восточную границу большое количество даже базового оружия, не говоря уже о тяжелом вооружении.
"Но это новая мировая реальность. Мы – прифронтовое государство. У нас на границе война, в нашу страну приехало более 330 тысяч украинцев. Сейчас парадигма совсем другая", – говорит Надь.
По его словам, Словакия везет в Украину не только оружие из собственных запасов. Надь также переправляет военную помощь из многих других стран, в частности Чехии, Австралии и тех стран, "которые утверждают, что не посылают военные материалы в Украину".
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Словакия передала Украине комплексы противовоздушной обороны С-300.
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