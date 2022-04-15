Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером: "Его нужно остановить в Украине, прежде чем он станет двигаться на Запад"

Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером: "Его нужно остановить в Украине, прежде чем он станет двигаться на Запад"

В Словакии также заявили, что через их территорию в Украину едет оружие из стран, официально заявляющих, что не поставляют его в Украину.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что президент страны-агрессорки Владимир Путин после того, что он сделал в Украине, является "равным Гитлеру".

Об этом пишет The New York Times.

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Отмечается, что Путин, по словам Надя, "равен Гитлеру", и его следует остановить в Украине, прежде чем он сможет двигаться дальше на Запад.

"Украина буквально борется за наше (европейское – ред.) будущее", – подчеркнул Надь.

Министр обороны Словакии подчеркнул, что до вторжения России было немыслимо, чтобы его страна бесплатно пересылала через свою восточную границу большое количество даже базового оружия, не говоря уже о тяжелом вооружении.

"Но это новая мировая реальность. Мы – прифронтовое государство. У нас на границе война, в нашу страну приехало более 330 тысяч украинцев. Сейчас парадигма совсем другая", – говорит Надь.

По его словам, Словакия везет в Украину не только оружие из собственных запасов. Надь также переправляет военную помощь из многих других стран, в частности Чехии, Австралии и тех стран, "которые утверждают, что не посылают военные материалы в Украину".

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Словакия передала Украине комплексы противовоздушной обороны С-300.

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