Министр обороны США Пит Гегсет и его жена Дженнифер Гегсет / © Associated Press

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Министр обороны США Пит Гегсет вместе с супругой Дженнифер Гегсет сопровождал делегацию на двух международных военных встречах, во время которых поднимались вопросы, содержащие конфиденциальную информацию.

Об этом со ссылкой на неназванных собеседников, присутствовавших или знавших об обсуждении, сообщила газета The Wall Street Journal.

На фоне изменений в политике США по Украине 6 марта в Пентагоне состоялась важная встреча между Гегсетом и министром обороны Великобритании Джоном Гили. Дискуссия проходила в момент повышенной напряженности для НАТО сразу после объявления Вашингтоном о прекращении обмена разведданными с Киевом.

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Журналисты WSJ узнали, что Пит Гегсет приглашал жену на встречи, где решали важные вопросы безопасности. Одна из них произошла после прекращения США обмена разведданными с Украиной.

На встрече с участием командующего Вооруженными силами Великобритании Тони Радакина союзники рассматривали решение США о разведданных и перспективах оборонного взаимодействия.

В материале отмечается, что глава Пентагона может пригласить кого угодно на встречи, но списки участников обычно ограничиваются и имеют специальное разрешение из-за деликатного характера обсуждений. Дженнифер Гегсет не является сотрудником Министерства обороны, но это не редкость, когда супруги высокопоставленных должностных лиц имеют допуски низкого уровня. Она также посетила встречу в Брюсселе, где обсуждали поддержку Украины.

Дженнифер Гегсет, супруга министра обороны США, не является сотрудником Министерства обороны, но ее присутствие на встречах с иностранными военными вызвало вопросы. На таких мероприятиях, как правило, могут быть только те, кто имеет специальный доступ, поскольку обсуждаются конфиденциальные вопросы, в частности, поддержка Украины. Гегсет посетила также встречу в Брюсселе, где союзники обсуждали помощь Украине.

В некоторых закрытых дискуссиях участники делятся чувствительной информацией, которую не хотят обнародовать. Хотя некоторые участники встреч не знали, кто такая Дженнифер, другие не отрицали ее присутствие. Спикер Пентагона отказался комментировать ее роль. Бывший министр обороны США Чак Гейгел отметил, что встречи с чиновниками НАТО часто включают важные вопросы безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны США Пит Гегсет обвинил главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга после того, как американская администрация случайно добавила его в тайный чат с военными планами.