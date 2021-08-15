Министр обороны США назвал причины падения власти в Афганистане

Пентагон планировал "ряд потенциальных результатов", но "отсутствие сопротивления, с которым столкнулись талибы со стороны афганских сил, вызывает чрезвычайное беспокойство".
Власти и народу Афганистана не хватало воли и лидерства перед наступлением талибов, что привело к падению правительства во главе с президентом Ашраф Гани, который бежал за границу.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова министра обороны Ллойда Остина.
По его словам, Пентагон планировал "ряд потенциальных результатов", но "отсутствие сопротивления, с которым столкнулись талибы со стороны афганских сил, вызывает чрезвычайное беспокойство".
"У них были все преимущества, они имели 20 лет обучения наших сил коалиции, современные ВВС, хорошую технику и вооружение", — сказал он. — Но вы не можете купить свободу и не можете приобрести лидерство. И это действительно то, чего не хватало в этой ситуации ".
Напомним, что боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
Как сообщалось, 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.
Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.
Также талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.