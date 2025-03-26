Министр обороны США опроверг утечку секретных данных из правительственного чата

Хегсет обратил внимание, что в "рассекреченной" информации нет никаких секретов.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что сообщение об утечке данных из секретного чата является фейком, а редактор The Atlantic вообще не понимает, как должен выглядеть "план нападения".

Об этом глава Пентагона написал в соцсети X.

"Итак, разберемся. The Atlantic опубликовал так называемые "военные планы", и эти "планы" не включают: никаких имен. Никаких целей. Никаких мест. Никаких подразделений. Никаких маршрутов. Никаких источников. Никаких способов. И никакой секретной информации. Это действительно жалкие военные планы", – заявил Хегсет.

По его словам, все это является доказательством того, что редактор издания The Atlantic "распространяет фейк".

"Джефф Голдберг никогда не видел военного плана или "плана нападения" (как он теперь называет его). Даже близко", — подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что сейчас вместе с командой встречается с командованием США в Индийско-Тихоокеанском регионе (USINDOPACOM), "ребятами, которые составляют настоящие военные планы".

"Мы будем продолжать выполнять свою работу, пока СМИ делают то, что они делают лучше всего: распространяют фейки", — резюмировал Хегсет.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц взял на себя ответственность за то, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг попал в закрытый чат, в то же время предположил, что журналист спланировал это.

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