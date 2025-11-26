- Дата публикации
Министр обороны США посетит Доминиканскую Республику на фоне наращивания сил в регионе
Цель визита — усиление оборонного взаимодействия и координации безопасности в регионе.
Пентагон сообщил о запланированном на среду визите министра Пита Гегсета в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, где он проведет встречи с высшим руководством страны. Цель — «укрепление оборонных отношений».
Об этом говорится в официальном сообщении американского министерства, обнародованном во вторник.
В военном ведомстве США отметили, что Пит Гегсет должен встретиться с президентом Доминиканской Республики, а также министром обороны и членами правительства.
Разговоры, как подчеркнули в Пентагоне, будут сфокусированы на вопросах «укрепления оборонных отношений и подтверждения обязательств Америки защищать себя и региональных партнеров, а также обеспечивать стабильность и безопасность по всей Америке».
В настоящее время США сосредотачивают значительную ударную силу в регионе Карибского бассейна, что также формирует контекст этих переговоров.
Ранее сообщалось, что входящий в «теневой флот» российский танкер изменил маршрут и отплыл от берегов Венесуэлы после встречи с американским эсминцем.
Мы ранее информировали, что президент Дональд Трамп заявил, что готов рассматривать вариант введения американских военных подразделений в Венесуэлу, если этого потребует ситуация.