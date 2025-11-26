ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

Министр обороны США посетит Доминиканскую Республику на фоне наращивания сил в регионе

Цель визита — усиление оборонного взаимодействия и координации безопасности в регионе.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Пит Гегсет

Пит Гегсет / © Associated Press

Пентагон сообщил о запланированном на среду визите министра Пита Гегсета в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, где он проведет встречи с высшим руководством страны. Цель — «укрепление оборонных отношений».

Об этом говорится в официальном сообщении американского министерства, обнародованном во вторник.

В военном ведомстве США отметили, что Пит Гегсет должен встретиться с президентом Доминиканской Республики, а также министром обороны и членами правительства.

Разговоры, как подчеркнули в Пентагоне, будут сфокусированы на вопросах «укрепления оборонных отношений и подтверждения обязательств Америки защищать себя и региональных партнеров, а также обеспечивать стабильность и безопасность по всей Америке».

В настоящее время США сосредотачивают значительную ударную силу в регионе Карибского бассейна, что также формирует контекст этих переговоров.

Ранее сообщалось, что входящий в «теневой флот» российский танкер изменил маршрут и отплыл от берегов Венесуэлы после встречи с американским эсминцем.

Мы ранее информировали, что президент Дональд Трамп заявил, что готов рассматривать вариант введения американских военных подразделений в Венесуэлу, если этого потребует ситуация.

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie