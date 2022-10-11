Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Министр обороны США собирает заседание Контактной группы по обороне Украины

Дата публикации
Просмотры
1392
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Министр обороны США собирает заседание Контактной группы по обороне Украины

Фото: Associated Press

Остин встретится с руководителями стран НАТО.

Министр обороны США Ллойд Остин проведет в Брюсселе заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины и встретится с военными руководителями обороны стран НАТО.

Об этом Остин написал в своем Twitter.

Он прибудет в Брюссель 12 октября и проведет 6 заседания Контактной группы по обороне Украины с участием более 50 стран. Затем секретарь Остин примет участие во встрече министров обороны НАТО.

"Взлетаем. Я по пути в Брюссель, где проведу следующую личную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины и приму участие в НАТО", — сообщил министр обороны США.

Заседание Раймштайна и встреча министров обороны стран-членов НАТО: подробности

Ранее сообщалось, что во время заседания "Рамштайн" могут обсудить вступление Украины в НАТО.

Параллельно 12 октября пройдет заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн".

Также ожидается, что в заседании примут участие главы оборонных ведомств почти из 50 стран мира, которые обсудят войну России против Украины, а также дальнейшую тесную координацию "для обеспечения украинцев средствами, необходимыми для защиты своей суверенной территории".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1392
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация