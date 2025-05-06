Министр обороны США сокращает командование армии: в чем причина

Министр обороны США Пит Гегсет / © Associated Press

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Пентагон сокращает генералов и готовит слияние боевых командований на фоне реформ президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters.

Министр обороны США Пит Гегсет распорядился сократить на 20% количество четырехзвездных офицеров, продолжив процесс оптимизации структуры руководящего состава в Пентагоне. Этот шаг стал очередным этапом реформ, начатых в начале второго президентского срока Дональда Трампа.

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Гегсет, ранее публично критиковавший чрезмерную численность высшего командного состава, активно внедряет инициативы по пересмотру кадровой политики Минобороны. С начала назначения на должность он инициировал увольнение ряда высокопоставленных должностных лиц, в том числе председателя Объединенного комитета начальников штабов, главнокомандующего ВМС и директора Агентства национальной безопасности.

В новом меморандуме глава Пентагона сообщил, что численность генеральских офицеров Национальной гвардии сократится по меньшей мере на 20%, в то время как количество генеральских и флагманских должностей в Вооруженных силах США будет уменьшено еще на 10%.

«Увеличение количества генералов и адмиралов не гарантирует успеха. Это не наказание для старших офицеров — ничего подобного», — подчеркнул Гегсет в видеообращении, обнародованном 5 мая. По его словам, цель реформы — максимизация стратегической готовности Вооруженных сил, а сам процесс реализуется во взаимодействии с Объединенным комитетом начальников штабов.

Во время слушаний в Сенате по случаю утверждения Гегсет отмечал, что существует «обратная связь между размерами штабов и победой на поле боя», указывая на действующие четырехзвездочные должности в военном командовании.

Слияние командований

По данным Пентагона, решение о сокращении будет реализовываться постепенно и осторожно. В частности, рассматривается возможность слияния отдельных боевых командований, функционирующих в разных регионах мира. Среди возможных вариантов — объединение Африканского командования США с Европейским командованием США, а также слияние Южного командования США, отвечающего за Латинскую Америку, с Северным командованием США.

Кроме того, вероятен пересмотр целесообразности существования ряда других четырехзвездных должностей, в частности командующего сухопутными войсками в Тихоокеанском регионе и командующим американскими войсками в Республике Корея.

Предложенные изменения уже вызвали критику в Конгрессе. Сенатор Джек Рид, старший демократ в Комитете Сената по вооруженным силам, поставил под сомнение обоснованность сокращений.

«Жесткие кадровые решения должны базироваться на фактах и всестороннем анализе, а не на произвольных процентных сокращениях», — сказал он, добавив, что отстранение от должностей опытных военных руководителей может навредить армии вместо повышения ее эффективности.

Сокращение в Пентагоне

Агентство отмечает, что пертурбации в Минобороны США за последние несколько месяцев не ограничились только офицерами в форме. Там напомнили, что за последние недели были уволены три высокопоставленных чиновника из-за расследования по утечке информации по приказу начальника штаба Гегсета от 21 марта.

Среди уволенных помощников — Дэн Колдуэлл, давний коллега Гегсета, ставший одним из его доверенных советников. На прошлой неделе его вывели из Пентагона из-за утечки информации, ответственность за которую он отрицает. Также был уволен заместитель руководителя аппарата Гегсет Дарин Селник.

Ранее сообщалось, что Минобороны США вскоре уволит 76 тысяч гражданских работников из 950 тысяч работников ведомства.

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