Министр обороны Украины спрогнозировал, будет ли РФ существовать в нынешних границах через 5 лет

Из-за войны, развязанной против Украины, российская экономика откатилась на 10-15 лет.
Министр обороны Украины Алексей Резников высказался по поводу того, будет ли РФ существовать в своих нынешних границах через пять лет.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
"Нет. Я думаю, будет парад суверенитетов, будет трещать РФ на разные государственные образования", — заявил глава Минобороны Украины.
Резников также отметил, что Россия за время полномасштабного вторжения в Украину откатилась в экономике на 10-15 лет и "улетает сегодня в пропасть".
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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