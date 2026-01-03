Министр обороны Венесуэлы сделал громкое заявление о ситуации в стране: что он сказал

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес / © Associated Press

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сделал резкое заявление после утренней агрессии против страны 3 января, подчеркнув решимость венесуэльских вооруженных сил и народа.

Об этом говорится в его видеообращении.

По его словам, страна стала объектом военной агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки. Враг пытался проникнуть в тыл через газовые коммуникации в районах Фуэрте-Туна, Каракас, штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, нанося удары по гражданским объектам с боевых вертолетов.

«Мы не будем вести переговоры, мы не сдадимся, и мы в конечном итоге победим. Нас атаковали, но нас не сломают. Объединившись, солдаты и народ создадут нерушимую стену сопротивления. Наше призвание — мир, но наше наследие — борьба за свободу. Мы, которые протягиваем руку братства, сегодня сжимаем кулак в защиту своего. Давайте объединимся, ведь в единстве народа мы найдем силу для сопротивления и победы», — сказал он.

Министр обороны также сообщил, что Боливарианские Национальные Вооруженные силы приведены в полную боевую готовность. Все сухопутные, воздушные, морские, речные и ракетные силы задействованы для защиты суверенитета страны, восстановления порядка и поддержания мира. Министр призвал граждан сохранять спокойствие и единство, подчеркнув, что хаос и страх — инструменты врага.

«Честь, долг и история зовут нас. Пусть крик свободной Родины прозвучит в каждом уголке. Победа будет за нами, потому что правда и достоинство на нашей стороне. Мы победим. Да здравствует Родина!» — подытожил министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, произошли взрывы, южная часть города осталась без электричества, над городом замечены вертолеты Chinook.

Позже стало известно, что американские войска, по заявлению президента США Дональда Трампа, захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли из страны.

Кроме того, сообщалось, что США ударили по зданию парламента Венесуэлы, а также под обстрел попали дом министра обороны, порт в столице и военные объекты на острове Маргарита. На улицах Каракасе и соседних городах Игероти и Ла-Гуайра слышна стрельба.