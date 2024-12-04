Министр обороны Южной Кореи подал в отставку: что стало причиной

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку из-за введения военного положения и извинился перед гражданами за свои действия.

Об этом пишет корейское издание newscj.

"Как министр национальной обороны я чувствую полную ответственность и извиняюсь за то, что вызвал путаницу и беспокойство общественности по поводу военного положения", — сказал он.

Сообщается, что именно он предложил президенту Юн Сок Йолю объявить военное положение. По его словам, все военные, выполнявшие обязанности по военному положению, действовали согласно его указаниям.

Ким отметил, что внутриполитическая ситуация и безопасность страны остаются сложными, но военные будут поддерживать боевую готовность и защищать национальную безопасность.

Напомним, Юн Сок Йоль 3 декабря объявил о введении чрезвычайного военного положения в Южной Корее, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности, а также пообещал ликвидировать "антигосударственные силы".

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию с требованием упразднить военное положение.

В Украине уже объяснили, что введение военного положения в Южной Корее связано исключительно с их внутренними политическими событиями, а не с угрозой КНДР.

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