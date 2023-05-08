Министр образования Сербии подал в отставку на фоне стрельбы в белградской школе

Соответствующее решение он принял во время трехдневного траура в стране.

Министр образования Сербии Бранко Ружич написал заявление об отставке на фоне стрельбы в белградской школе, произошедшей на прошлой неделе.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Twitter.

"В тишине трехдневного национального траура, как ответственный и воспитанный человек, профессионал в исполнении всех предыдущих общественных обязанностей, как отец и гражданин Сербии, всегда на моем первом месте, и согласно статье 23 Закона о правительстве, я принял рациональное и достойное решение на фоне этих обстоятельств. Я подаю в отставку с должности министра образования правительства Сербии", — заявил он.

Напомним, в Белграде , столице Сербии, 3 мая семиклассник устроил стрельбу в начальной школе. В результате инцидента погибли школьники и охранник.

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