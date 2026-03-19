Министр войны США набросился на Украину с очередными претензиями: в чем обвинил на этот раз

В США «нашли» виновную сторону в скорейшем исчерпывании запасов американского оружия. Мол, все из-за помощи Украине.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на брифинге.

По его словам, значительная часть запасов была истощена, поскольку они направлялись не на нужды американских военных, а на поддержку Украины. Он подчеркнул, что при анализе различных проблем в сфере обороны снова и снова возникает вопрос о ресурсах, «отправленных в Украину».

«Мы все еще имеем дело с ситуацией, созданной Джо Байденом. Это истощение запасов и отправка их не нашим собственным военным, а Украине. Так происходит всякий раз, когда мы оглядываемся назад и анализируем любую нашу проблему», — отметил Гегсет.

Министр также добавил, что сейчас эти боеприпасы, по его мнению, более целесообразно использовать в интересах самих Соединенных Штатов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что только благодаря помощи США Украина смогла выстоять в войне с Россией. В то же время он в очередной раз поставил под сомнение прозрачность финансовых потоков своего предшественника Джо Байдена и призвал выяснить, каким образом расходовались средства, предоставленные Украине при его президентстве.

«Байден дал им от 350 до 400 млрд долларов в виде оборудования и наличных. Кто-то должен выяснить, куда пошли эти деньги», — отметил Трамп.

Трамп также заявил, что Вашингтон не обязан поддерживать Украину в войне с Россией, а Джо Байден делал это, потому что его якобы «обманули».