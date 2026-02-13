Министр здравоохранения США признался, что нюхал кокаин из унитаза

Роберт Кеннеди-младший / © Associated Press

Скандальный министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший публично признался, что когда-то нюхал кокаин из унитаза. Об этом он вспомнил в контексте критики карантинных мероприятий во время пандемии Covid-19, чтобы подчеркнуть, что он «не боится микробов».

Такое заявление министр сделал в интервью подкасту «This Past Weekend», ведущим которого был комик Тео Вон, сообщает Sky News.

Во время интервью Кеннеди сказал, что посещал встречи по лечению зависимости и продолжал это делать даже во время пандемии COVID-19 в подпольных группах поддержки. Он утверждал, что его зависимость представляет больший риск, чем вирус.

«Я не боюсь микробов. Я нюхал кокаин из унитаза», — заявил министр здравоохранения.

«Protect Our Care», некоммерческая организация, которая борется за доступное здравоохранение в США, призвала господина Кеннеди уйти в отставку после интервью.

В заявлении говорится, что он был «самым опасным, неподходящим и непригодным человеком, который когда-либо руководил таким важным федеральным агентством, которое имеет власть над жизнью и смертью».

Кеннеди уже говорил ранее о своих годах зависимости и важности лечения зависимости, но это признание было ошеломляющим для общественности.

Назначение Роберта Кеннеди-младшего, который известен своими противоречивыми взглядами на медицину, министром здравоохранения называли самым одиозным кадровым решением президента Дональда Трампа. Он известен как антивакцинатор, ВИЧ-диссидент и медицинский конспиролог.

В свое время Кеннеди-младший называл вакцины против вируса SARS-CoV-2 «самыми смертоносными из когда-либо созданных».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп оказался в центре громкого скандала после публикации в своей соцсети Truth Social видеоролика, который многие расценили как откровенно расистский. В видео, созданном с помощью искусственного интеллекта, появляются Барак и Мишель Обамы в образе обезьян в джунглях, что вызвало волну возмущения как среди демократов, так и среди республиканцев.