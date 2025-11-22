Министр здравоохранения США приказал изменить официальную позицию по вакцинам и аутизму

Прививка / © Associated Press

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший в интервью The New York Times заявил, что именно он инициировал изменение позиции CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний – ред.) на официальном вебсайте агентства. Ранее там категорично утверждалось, что вакцины не вызывают аутизма. Теперь же страница содержит уточнение, что такое утверждение «не научно обоснованным», поскольку исследования якобы не исключают возможную связь.

Об этом пишет The New York Times.

Обновленный текст также содержит формулировку, что «исследования, поддерживающие возможную связь, были проигнорированы органами здравоохранения». В то же время фраза «вакцины не вызывают аутизм» осталась, но с примечанием из-за предварительного соглашения CDC с сенатором Биллом Кассиди.

Научное сообщество резко раскритиковало такое изменение. Ведущие исследователи указывают, что десятки крупных научных работ, охвативших многие тысячи детей, не нашли никакой связи между вакцинацией и развитием аутизма. Эксперты отмечают, что новая формулировка может подорвать доверие к вакцинации и привести к падению уровня прививок.

Организации, представляющие людей с аутизмом, назвали смену политически мотивированным вмешательством в научную информацию и предупреждают, что это может привести к опасному всплеску дезинформации.

Кеннеди-младший, известный своей многолетней критикой вакцин, возглавил Министерство здравоохранения США в 2025 году. Его позиция давно вызывает споры среди медиков и учёных.

