Министра экономики Баварии обвинили в симпатиях к Гитлеру: что об этом известно

Еще в школе он распространял антисемитскую литературу об Освенциме.

В Германии министра экономики одного из городов обвинили в симпатиях к Гитлеру в школьные годы.

Об этом пишет российский BILD.

Как отмечается, в Баварии 52-летний министр экономики Хуберт Айвангер обвинили в том, что в 1980 годах он, будучи школьником, написал и распространил антисемитскую открытку об Освенциме. Его бывшие одноклассники утверждают, что в школе Айвангер демонстрировал нацистское приветствие, носил в портфеле книгу Mein Kampf, имитировал речь Адольфа Гитлера и шутил о евреях.

Впоследствии в интервью BILD министр опроверг обвинения. Он заявил, что не был "ни антисемитом, ни экстремистом".

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Баварии Маркус Зедер потребовали от Айвангера дать более подробные объяснения.

“Для политика неважно, допускали ли вы ошибки в молодости, важно то, как вы справляетесь с ними, будучи взрослым. От Айвангера не слышно ни слова жалости. Он не признает ошибок, не извиняется. Его оправдание ясно дают понять: он не стоит своего поста”, — написал обозреватель издания Филипп Пятов.

Напомним, что в Германии чиновник рисовал на украинских автомобилях свастику.

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