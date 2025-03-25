Министра обороны США назвали "профнепригодным": демократы требуют отставки Хегсета

Представители Демократической партии США выразили недоверие министру обороны после инцидента с добавлением журналиста в секретный правительственный чат, где обсуждались военные удары по йеменским хуситам.

В Демократической партии США призвали Белый дом отправить в отставку министра обороны Пита Хегсета после того, как он отправил планы предстоящей атаки по Йемену в групповой чат Signal, в котором участвовал журналист.

Об этом сообщает Euronews.

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил в понедельник, что предоставленные материалы "содержат оперативные данные о предстоящих ударах" по поддерживаемым Ираном йеменским хуситам, включая информацию о целях, оружии и последовательности атак. Спустя два часа после того, как Голдберг получил подробности атаки 15 марта, США начали серию авиаударов по целям хуситов в Йемене.

Это разоблачение, имеющее явные последствия для национальной безопасности, вызвало шок в дипломатических и политических кругах, и многие призвали расследовать, как произошла эта ошибка, в то время как другие потребовали принятия дисциплинарных мер. Председатель Национального комитета Демократической партии Кен Мартин возглавил призывы к отставке Хегсета, призвав его уволить, если он не покинет свой пост добровольно.

Мартин заявил, что Хегсет "был непригоден для руководства Пентагоном даже до того, как он поставил под угрозу национальную безопасность".

"Хегсет должен уйти в отставку, а если он этого не сделает, его следует уволить. Совершенно очевидно, что наши мужчины и женщины в форме заслуживают лучшего, и что наша национальная безопасность не может быть оставлена ​​в некомпетентных и неквалифицированных руках Хегсета", — добавил Мартин.

Лидер демократов Хаким Джеффрис назвал утечку информации "совершенно возмутительной и шокирующей". По его словам, это показывает, что американцы все больше злятся "из-за возвышения безрассудных и посредственных личностей, включая министра обороны".

Джеффрис призвал республиканцев Палаты представителей присоединиться к демократам "в быстром, серьезном и содержательном расследовании" инцидента. В комментарии для прессы лидер демократов заявил, что Хегсет, вероятно, "самый неквалифицированный" глава Пентагона за всю историю Америки.

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Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал, что эта утечка информации стала "одним из самых ошеломляющих нарушений военной разведки" за очень долгое время. Он подчеркнул, что использование мессенджера Signal вместо правительственных каналов связи вызывает даже большую обеспокоенность, чем утечка данных в прессу.

Реакция республиканцев оказалась более неоднозначной, многие пытались преуменьшить инцидент.

"Была допущена ошибка. Так случается", – заявил сенатор Джон Кеннеди из Луизианы.

Другие деятели Республиканской партии признали ошибку, но отказались призвать к ответу тех, кто в ней участвовал.

Напомним, президент США Дональд Трамп утверждает, что ничего не знал о том, что члены его команды по национальной безопасности добавили редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга в чат в Signal с обсуждением атаки на хуситов в Йемене.