Министра обороны США Пита Хегсета пристыдил обычный часовой: видео

Пит Хегсет / © Associated Press

Реклама

Министр обороны США Пит Хегсет получил строгое замечание от военного часового во время посещения Могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Причиной послужило поведение его сопровождения: члены делегации громко разговаривали и смеялись возле мемориала, нарушая требование соблюдать тишину.

Об этом сообщает The National Interest.

Реклама

Охранник сделал замечание министру обороны

Инцидент произошёл во время посещения мемориала по случаю Дня ветеранов. После церемонии Хегсет вместе с женой Дженнифер и представителями своего ближайшего окружения остановился у могилы, чтобы сфотографироваться.

Реклама

На видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, как участники группы громко разговаривают и смеются, удаляясь от мемориала. Такое поведение вызвало реакцию военного, невшего почетный караул.

«Все посетители обязаны постоянно соблюдать тишину и проявлять уважение!» — громко воскликнул охранник.

У мемориала действуют строгие правила поведения

Могилу Неизвестного солдата круглосуточно охраняют военнослужащие 3-го пехотного полка Армии США, известного как «Старая гвардия». Они несут службу непрерывно с 1948 года и имеют право делать замечания любому, кто нарушает порядок у мемориала, независимо от должности или статуса посетителя.

Правила предусматривают соблюдение тишины и уважение к погибшим военнослужащим. Громкие разговоры, смех и неподобающее поведение считаются недопустимыми, особенно во время церемоний почтения памяти.

Реклама

После появления видео поведение Хегсета и его свиты вызвало критику в социальных сетях. В то же время в Пентагоне заявили, что министр и оборонное ведомство всегда уважали и будут уважать память о погибших американских военнослужащих.

Напомним, на днях Палата представителей Конгресса США отклонила инициативу об импичменте министра обороны Пита Хегсета.

Новости партнеров

Новости партнеров