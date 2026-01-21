Министр торговли США Говард Латник / © Associated Press

Министра торговли США Говарда Латника неприязненно встретили на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. На ужине, организованном для участников мероприятия сопредседателем ВЭФ Ларри Финком, американского чиновника буквально освистали.

Об этом сообщает Financial Times.

Как рассказали изданию очевидцы, появление Говарда Латника вызвало среди многих присутствующих возгласы возмущения и свист. Некоторые из гостей вообще покинули ужин, а его организатору, гендиректору крупнейшей управляющей компании мира BlackRock Ларри Финку, который временно стал сопредседателем ВЭФ, пришлось призвать присутствующих к спокойствию.

Как отмечает FT, причиной такой неприязни к американскому министру стала опубликованная им статья, в которой он заявил, что американская делегация прибыла в Давос, чтобы «четко дать понять: с президентом Трампом у капитализма появился новый шериф».

«Под руководством президента Дональда Трампа мы движемся в новом направлении. Его администрация ставит Америку на первое место… Мы едем в Давос не для того, чтобы вписаться в общую картину. Мы не просим разрешения и не ищем одобрения. Мы здесь, чтобы объявить: эпоха „Америка в последнюю очередь“ подошла к концу», — заявил Говард Латник.

Как отметило издание, в Европе растет осознание, что эпоха действительно заканчивается — только в другом смысле. «Восьмидесятилетний период атлантизма действительно подходит к концу», — зацитировала FT заявление в Давосе премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который отметил, что больше не считает США союзником.

Напомним, Всемирный экономический форум в Швейцарии начался со скандалов. Дональд Трамп требует отдать Гренландию, Макрон заявляет о «мире без правил», а украинские планы оказались на паузе.