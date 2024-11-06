Министры обороны Франции и Германии обсудят последствия победы Трампа

В среду, 6 ноября, министры обороны Франции и Германии запланировали импровизированный вечерний саммит в Париже, чтобы обсудить безопасность континента после того, как стало известно о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, в оборонном ведомстве Франции подтвердили, что французский министр Себастьен Лекорню и его немецкий коллега Борис Писториус обсудят последствия выборов в США для обороны Европы, после чего оба министра выступят с публичным заявлением.

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Politico напоминает, что в первый президентский срок Трампа часто звучали обвинения европейских стран в недостаточных расходах на оборону. В начале этого года Трамп сделал скандальное заявление, которым якобы поощрял Россию атаковать "не платящих" союзников по НАТО. И Трамп, и его кандидат на пост вице-президента Джей Ди Вэнс также угрожали сократить военную поддержку Украины.

В то же время и Франция, и Германия сейчас достигают целевого показателя расходов НАТО на оборону в 2 процента валового внутреннего продукта. Правительства обеих ведущих европейских стран пытаются продвигать совместные оборонно-промышленные программы, но расходятся в ряде вопросов военной политики.

Как отметили в издании, победа Трампа добавила ощущение неотложности обороны в Европе.

“Мы будем работать над более объединенной, более сильной, более суверенной Европой… сотрудничая с Соединенными Штатами Америки и защищая наши интересы и наши ценности”, – заявил в среду, 6 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем .

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил перед своими поклонниками во Флориде с победной речью. Во время выступления он назвал себя 47 президентом США.

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