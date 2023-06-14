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Министры обороны стран НАТО соберутся на заседание из-за размещения ядерного оружия в Беларуси

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Министры обороны стран НАТО соберутся на заседание из-за размещения ядерного оружия в Беларуси

Страны НАТО соберутся на заседание из-за ядерного оружия в Беларуси / Фото: Associated Press

На заседании министры обсудят ядерные аспекты нынешней среды безопасности и корректировку ядерного сдерживания Альянса.

Главы Министерств обороны стран НАТО обсудят вопросы размещения российского ядерного оружия в Беларуси и другие связанные вопросы безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Брюсселе.

Генсек НАТО отметил, что министры проведут заседание Группы ядерного планирования, этот орган отвечает за ядерную политику Североатлантического союза.

"Мы и дальше наблюдаем безрассудную ядерную риторику России. Только за последние несколько месяцев Москва приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и решила развернуть ядерное оружие в Беларуси", — отметил Столтенберг.

Также глава НАТО заявил, что на заседании министры обсудят ядерные аспекты нынешней среды безопасности и корректировку ядерного сдерживания Альянса.

Напомним, ранее сообщалось, что Белоруссия начала получать российское тактическое ядерное оружие, заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме 13 июня информировали, что США пока не фиксируют признаки перемещения российского ядерного оружия на территорию Беларуси.

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Дата публикации
Просмотры
480
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