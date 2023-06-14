Министры обороны стран НАТО соберутся на заседание из-за размещения ядерного оружия в Беларуси

На заседании министры обсудят ядерные аспекты нынешней среды безопасности и корректировку ядерного сдерживания Альянса.
Главы Министерств обороны стран НАТО обсудят вопросы размещения российского ядерного оружия в Беларуси и другие связанные вопросы безопасности.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Брюсселе.
Генсек НАТО отметил, что министры проведут заседание Группы ядерного планирования, этот орган отвечает за ядерную политику Североатлантического союза.
"Мы и дальше наблюдаем безрассудную ядерную риторику России. Только за последние несколько месяцев Москва приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и решила развернуть ядерное оружие в Беларуси", — отметил Столтенберг.
Также глава НАТО заявил, что на заседании министры обсудят ядерные аспекты нынешней среды безопасности и корректировку ядерного сдерживания Альянса.
Напомним, ранее сообщалось, что Белоруссия начала получать российское тактическое ядерное оружие, заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме 13 июня информировали, что США пока не фиксируют признаки перемещения российского ядерного оружия на территорию Беларуси.
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