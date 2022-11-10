Министры обороны трех стран требуют не давить на Украину касательно переговоров с РФ

Украина должна сама решать, хочет ли она вести какие-либо мирные переговоры.

Министр обороны Британии Бен Уоллес, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс призвали не давить на Украину по поводу переговоров с Россией.

Об этом говорится в совместном заявлении министров, которое приводит The Guardian.

"Мы хотим, чтобы Украина могла обсуждать, решать ли этот вопрос с позиции силы, а не с позиции слабости. И это нынешнее направление движения", – подчеркнул Воллес.

По его мнению, Украина должна бороться за свое право выбора, а западные государства помочь этому.

Оллонгрен поддержала британского коллегу и отметила, что важно то, что "на данный момент Украина знает, что она может на нас рассчитывать".

"Если Россия перестанет воевать, война закончится, но если Украина перестанет воевать, Украины больше не будет", – заявила министр.

Вице-премьер-министр и министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал скептически относиться к любым российским предложениям по мирным переговорам на данном этапе. Он считает, что предложение "не может быть настоящим, если в то же время Россия бомбит мирных жителей".

Призыв России к переговорам

9 ноября в России в очередной раз заговорили о желании сесть за стол переговоров. Представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что это необходимо "с учетом складывающихся сейчас реалий".

В ответ спикер МИД Украины Олег Николенко сказал, что заявление МИД России о готовности к переговорам с Украиной — очередной дымовой занавес.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Кремль стремится к переговорам, чтобы зафиксировать хоть какие-то территориальные "победы" в Украине.

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