Минобороны Азербайджана сообщило о гибели своего военного на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели своего военного на границе с Арменией

В Баку это назвали "провокацией со стороны армянской стороны".

Минобороны Азербайджана сообщило, что 11 января на границе с Арменией в результате перестрелки погиб азербайджанский военнослужащий.

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Об этом сообщает азербайджанское издание Haqqin.az.

"Во вторник, 11 января, примерно в 11:00 военнослужащий азербайджанской армии Назаров Аяз Азер оглу погиб в результате армянской провокации на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобороны Азербайджана возлагает ответственность за очередную напряженность между странами на военно-политическое руководство Армении.

Следует отметить, 8 января Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении в приграничном Кельбаджарском районе. В Министерстве обороны Армении заявляют, что не обстреливали позиции Азербайджана в приграничном Кельбаджарском районе – как об этом информировали в Баку.

В Ереване ситуацию вдоль армяно-азербайджанской границы называют "относительно стабильной". Кроме того, подчеркивают, что "азербайджанские подразделения несколько раз открыли беспорядочный огонь, на что армянская сторона не ответила".

Напомним, в ноябре 2021 года между Азербайджаном и Арменией возобновились бои на спорной территории. Днем 16 ноября министерства обороны обеих стран обнародовали заявления. В них стороны обвиняли друг друга в провокациях.

На границе Армении и Азербайджана перестали стрелять после разговора президента РФ Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном.