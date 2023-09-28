Минобороны Беларуси обвиняет польский военный вертолет во вторжении на территорию страны

Вертолет польской армии якобы дважды нарушил воздушное пространство соседнего государства.
В Минобороны Беларуси заявили, что 28 сентября в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО было зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе.
Об этом сообщает издание Zerkalo.
Обвинение Беларуси
По информации белорусского военного ведомства, около 15:20 воздушное судно с территории Польши пересекло границу Беларуси, углубившись на полтора километра. В 16.22 вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров.
“Информация подтверждена данными объективного контроля. В этой связи поднималась очередная авиация. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, военным ведомством во взаимодействии с МИДом готовится соответствующая нота”, — говорится в сообщении Минобороны Беларуси.
В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Ему был заявлен "решительный протест".
Реакция Польши
Польша немедленно отреагировала, заявив, что ни один из ее вертолетов не нарушал воздушное пространство Беларуси.
"Оперативное командование категорически опровергает эту информацию. Ни один из польских вертолетов не заходил в воздушное пространство Беларуси”, – сказал спикер этого командования польской армии.
Там также отметили, что к информации, предоставляемой белорусским режимом, всегда следует относиться с осторожностью, "поскольку она часто является элементом провокации и дезинформирует общественность".
"Войско Польское, вопреки постоянным провокационным действиям Республики Беларусь, неизменно соблюдало и соблюдает все положения и правила относительно нерушимости границ", — отметили в польском ведомстве.
Ранее в Минске утверждали, что подобный инцидент уже имел место 1 сентября, когда польский военный вертолет Ми-24 совершил короткое вторжение над белорусской границей.
Напряженность между Беларусью, страной-союзником Москвы, и Польшей, государством-членом НАТО, выросла после начала российского наступления в Украине в феврале 2022 года и кризиса с Западом. Власти двух стран часто обвиняют друг друга в военных провокациях.
Напомним, 1 августа Министерство национальной обороны Польши подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.
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