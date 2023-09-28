Минобороны Беларуси обвиняет польский военный вертолет во вторжении на территорию страны

В Минобороны Беларуси заявили, что 28 сентября в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО было зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе.

Об этом сообщает издание Zerkalo.

Обвинение Беларуси

По информации белорусского военного ведомства, около 15:20 воздушное судно с территории Польши пересекло границу Беларуси, углубившись на полтора километра. В 16.22 вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров.

“Информация подтверждена данными объективного контроля. В этой связи поднималась очередная авиация. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, военным ведомством во взаимодействии с МИДом готовится соответствующая нота”, — говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Ему был заявлен "решительный протест".

Реакция Польши

Польша немедленно отреагировала, заявив, что ни один из ее вертолетов не нарушал воздушное пространство Беларуси.

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"Оперативное командование категорически опровергает эту информацию. Ни один из польских вертолетов не заходил в воздушное пространство Беларуси”, – сказал спикер этого командования польской армии.

Там также отметили, что к информации, предоставляемой белорусским режимом, всегда следует относиться с осторожностью, "поскольку она часто является элементом провокации и дезинформирует общественность".

"Войско Польское, вопреки постоянным провокационным действиям Республики Беларусь, неизменно соблюдало и соблюдает все положения и правила относительно нерушимости границ", — отметили в польском ведомстве.

Ранее в Минске утверждали, что подобный инцидент уже имел место 1 сентября, когда польский военный вертолет Ми-24 совершил короткое вторжение над белорусской границей.

Напряженность между Беларусью, страной-союзником Москвы, и Польшей, государством-членом НАТО, выросла после начала российского наступления в Украине в феврале 2022 года и кризиса с Западом. Власти двух стран часто обвиняют друг друга в военных провокациях.

Напомним, 1 августа Министерство национальной обороны Польши подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.

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