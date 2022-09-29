Минобороны Беларуси опубликовало официальное заявление по поводу мобилизации

Министерство обороны Беларуси опубликовало официальное заявление, в котором заверило, что не проводит в стране мобилизационных мероприятий.

После объявленной мобилизации в РФ Минобороны РБ, чья страна является союзником в войне против Украины, опубликовало заявление по поводу мобилизации. В ведомстве уверяют, все военные сборы носят "плановый характер и заранее утверждены специальными правовыми актами".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

"Должностные лица военных комиссариатов продолжают выполнять стандартную ежедневную работу. В мирное время одна из задач военкомата — учетно-призывная и мобилизационная работа. В рамках этой работы рассылаются и вручаются повестки находящимся в запасе призывникам и военнообязанным. Повестка дня, поступающая гражданам Республики Беларусь из военных комиссариатов по месту жительства, информирует их об участии в плановых мероприятиях", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отмечают, что у Беларуси якобы нет необходимости в проведении мобилизационных мероприятий.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", отслеживающая военную активность войск РФ и Беларуси вблизи украинских границ, не видит признаков проведения или подготовки к проведению мобилизации в РБ.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у российских только что мобилизованных воинов нет даже жетонов, чтобы их нельзя было идентифицировать.

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