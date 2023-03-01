Минобороны Беларуси показало "целым" самолет А-50, который атаковал дрон: эксперты указали на интересный нюанс

В Беларуси заметили, что пропагандисты сняли самолет с выгодного ракурса.

Министерство обороны Беларуси сняло постановочное видео с самолетом РФ ДРЛВ А-50 ВКС. На кадрах он будто бы цел и даже передвигается своим ходом.

Видео опубликовало белорусское Минобороны.

На кадрах видно, как российский самолет, корректирующий ракетные удары по Украине, якобы может самостоятельно передвигаться взлетной полосой после атаки дронами от белорусских партизан.

Однако мониторинговая группа "Белорусский гаюн" указала на важные нюансы:

Видео с самолетом снято в сумерках на 4 сутки после атаки. На кадрах показано лишь то, что выгодно пропаганде и со специфическими ракурсами.

Зрителям показали бортовой номер самолета, хотя до этого всегда его скрывали.

Самолет не виден сверху, а именно там он и получил повреждение.

"Тарелка" А-50 выглядит по-другому.

Белорусские активисты также утверждают, что 1 марта самолет не поднимался в небо.

Повреждение РФ ДРЛВ А-50 ВКС: что известно

В воскресенье, 26 февраля, в Беларуси на военном аэродроме "Мачулищи" раздались два взрыва. Белорусские оппозиционеры сообщили, что на аэродроме был поврежден российский разведывательный самолет, корректирующий ракетные удары по Украине.

После этого в Мачулищах всех начали проверять и искать неизвестного мужчину.

Военный эксперт Олег Жданов объяснял, что один такой самолет стоит 330 миллионов долларов. Он считается "глазами и ушами" при нанесении ракетных ударов.

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