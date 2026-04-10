Минобороны Германии сделало новый сюрприз для молодых мужчин

В Германии мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет не придется брать разрешение у Бундесвера, чтобы выехать за границу на длительное время.

Как сообщает издание Die Welt, действие этой нормы закона, вступившего в силу 1 января 2026 года, приостановило Министерство обороны ФРГ.

Право мужчин выезжать за границу без ограничений будет официально закреплено соответствующим указом.

Однако, в Минобороны отметили, что это требование может вернуться в случае ухудшения ситуации с безопасностью и когда военная служба в Германии станет обязательной.

Это также отметил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует ВВС.

По его словам, эта норма закона будет активирована только в случае кризиса, а пока никаких разрешений для выезда за границу не требуется.

Министр отметил, что такая «предупредительная мера» будет применена, если Германии будет угрожать опасность.

Ранее немецкие издания сообщили, что поправка к закону о модернизации военной службы предусматривает получение разрешения от Вооруженных сил Германии (Бундесвера) для выезда за границу мужчин в возрасте от 17 до 45 лет на срок более 3 месяцев.

