Минобороны Грузии могло передать РФ информацию о грузинских добровольцах в Украине – СМИ

В свою очередь Минобороны Грузии опровергает эти обвинения оппозиционных журналистов.

Грузинский телеканал "Мтавари" в своем расследовании утверждает, что министерство обороны Грузии могло передать России информацию о воюющих на стороне Украины грузинах.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сюжет канала.

Речь идет, в частности, о грузинском офицере Михееле Камхадзе, который служит в ВСУ с 2017 года. Оккупанты опубликовали документы с полной информацией о нем и членах его семьи – включая их адреса и места работы.

Отмечается, что оккупанты имеют полный доступ к данным Камхадзе, которые должны храниться в Минобороны.

Как персональные данные воюющего в Украине грузинского военного оказались в руках врага, и сколько еще грузинских военных и их семей оказались под угрозой, неизвестно.

В сюжете телеканала указано, что личные дела грузинских военных попали в руки так называемой "народной прокуратуры ЛНР", публиковавшей их фото якобы с бывшей тренировочной базы украинских военных под Лисичанском.

Сам Камхадзе утверждает, что никогда не был в Лисичанске. Боец предполагает, что папку с его личным делом мог продать российским спецслужбам кто-нибудь из архивного департамента министерства обороны Грузии.

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Другой грузинский доброволец Надым Хмаладзе утверждает, что его личные данные и данные семьи опубликовали на одном из пророссийских Telegram-каналов еще в марте. Где оккупанты их взяли, он не знает.

В свою очередь Минобороны Грузии назвало "абсурдом, ложью и дезинформацией" сюжет о возможной передаче России данных о воюющих в Украине грузинских добровольцах.

"Указанная информация неправдива, и ни одна часть обвинений не соответствует действительности. Призываем отдельные СМИ и политических лидеров воздержаться от распространения непроверенной информации. Такая дезинформация лишь создает напряжение в обществе, когда для этого нет оснований", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский сравнил войну в Грузии в 2008-м и нападение РФ на Украину.

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