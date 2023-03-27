Минобороны Молдовы просит граждан не спекулировать из-за перемещения военной техники

Министерство обороны Молдовы предупредило граждан о предстоящих военных учениях с участием союзников и призвало не распространять слухи и предположения в связи с передвижением техники.

Об этом сообщает Newsmaker.

Обучение в рамках "JCET-2023" состоится 27 марта – 7 апреля с участием военных Румынии, США и Британии и предусматривает совместную подготовку и обмен опытом между бойцами спецназа, повышение качества оперативного взаимодействия контингентов.

В этот период на дорогах могут замечать технику, двигающуюся из частей базирования в учебные центры, где будут проходить маневры.

По сценарию военнослужащие четырех стран выполнят боевые стрельбы, прыжки с парашютом, обучение в полевых условиях с выполнением конкретных задач.

"JCET-2023" (Совместные комбинированные учения по обмену) являются плановыми, молдавские спецназовцы присоединяются к ним с 2009 года.

Напомним, президент Майя Санду заявила, что не видит опасности войны в Молдове, пока Украина сдерживает агрессию России, несмотря на то, что, по ее словам, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.

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