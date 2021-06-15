Минобороны РФ начало в аннексированном Крыму боевую подготовку призывников

В учениях задействовано около 200 военнослужащих.

Российское Министерство обороны начинает в аннексированном Крыму занятия по боевой подготовке призывников.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

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"Военнослужащие весеннего призыва, которые пополнили ряды воинских частей армейского корпуса Черноморского флота, приступили к занятиям по боевой подготовке на полигонах, расположенных на территории Республики Крым", — говорится в сообщении.

Военнослужащих обучают владения штатным вооружением с выполнением стрелковых упражнений. Речь идет о тренировках по вождению боевых машин, тактику введения боя, а также в мероприятиях по радиационной, химической и биологической защиты на полигонах "Ангарский", "Перевальное" и "Казачий"

В учениях задействовано около 200 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

Как сообщалось, в конце марта в Сети появилось видео, на которых Россия стягивает к оккупированного Крыма и границ с Украиной эшелоны с военной техникой. Мировые лидеры требовали в РФ отвода войск и отмечали эскалации событий на Донбассе. В РФ заявляли, что их армия передвигается на территории страны теми маршрутами, которыми считает нужным.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверку мероприятия в Южном и Западном военных округах, "поскольку все поставленные цели достигнуты".

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