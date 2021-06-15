Минобороны РФ начало в аннексированном Крыму боевую подготовку призывников

В учениях задействовано около 200 военнослужащих.
Российское Министерство обороны начинает в аннексированном Крыму занятия по боевой подготовке призывников.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
"Военнослужащие весеннего призыва, которые пополнили ряды воинских частей армейского корпуса Черноморского флота, приступили к занятиям по боевой подготовке на полигонах, расположенных на территории Республики Крым", — говорится в сообщении.
Военнослужащих обучают владения штатным вооружением с выполнением стрелковых упражнений. Речь идет о тренировках по вождению боевых машин, тактику введения боя, а также в мероприятиях по радиационной, химической и биологической защиты на полигонах "Ангарский", "Перевальное" и "Казачий"
В учениях задействовано около 200 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.
Как сообщалось, в конце марта в Сети появилось видео, на которых Россия стягивает к оккупированного Крыма и границ с Украиной эшелоны с военной техникой. Мировые лидеры требовали в РФ отвода войск и отмечали эскалации событий на Донбассе. В РФ заявляли, что их армия передвигается на территории страны теми маршрутами, которыми считает нужным.
22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверку мероприятия в Южном и Западном военных округах, "поскольку все поставленные цели достигнуты".