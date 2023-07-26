Минобороны РФ не забирает тела погибших военных с поля боя, чтобы не платить родственникам компенсацию — СМИ

В российских войсках это довольно частая практика, когда раненые или родственники погибших не получают помощи от государства.

Российские захватчики, воюющие в Украине, заявили, что их Минобороны покидает тела погибших на поле боя, чтобы не выплачивать компенсации семьям.

Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на показания российских солдат в Украине.

Журналисты пообщались с матерью российского военного Михаила Черкасова. Его товарищи сообщили ей, что ее сын был убит под Бахмутом 19 июня, после двух с половиной месяцев пребывания в Украине.

3 января президент Владимир Путин подписал указ, которым обещал выплатить 5 миллионов рублей (55 600 долларов США) семьям погибших российских военных. Согласно законодательству с марта 2022 года военнослужащие, получившие ранения или травмы на поле боя, должны получить 3 миллиона рублей (33 300 долларов США).

Однако сослуживцы Черкасова сообщили его матери Полине Черкасовой, что Минобороны РФ покинуло его тело на поле боя, поскольку возвращать его домой было "невыгодно".

Она рассказала изданию, что командир взвода также сказал, что он не будет посылать своих ребят за телом, потому что бои все еще продолжаются.

Черкасова рассказала, что командир добавил: "Вы знаете, сколько там трупов? Это ужас, что здесь делается. Когда мы ехали на задание, там валялось 20 трупов".

Когда она попыталась получить ответ от местного военного руководства, она обнаружила, что у них нет информации о ее сыне. Он не считался погибшим или пропавшим без вести.

В российских войсках это довольно частая практика, когда раненые или родственники погибших не получают помощи от государства. Российские военные неоднократно рассказывали, что после ранения так и не получили обещанные властями деньги.

Российские военные жалуются правозащитникам. "Нами воспользовались", – цитируют слова одного из них.

В сообщении отмечается, что российские захватчики хотят, чтобы власть справилась с этой проблемой, "пока они не приобрели массовый характер".

Напомним, ранее сообщалось, что террористы Игорь Гиркин пожаловался, что в армии РФ снова не хватает людей.

Кроме того, мы ранее информировали, что солдат оккупационной армии обвиняет военное руководство в несуразности и советует своим родным не смотреть телевизор, с которого им врут об успехах и отсутствии проблем.

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