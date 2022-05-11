Минобороны РФ обвинило фармгигантов Pfizer и Moderna в участии "военно-биологической деятельности США в Украине"

Минобороны РФ обвинило фармгигантов Pfizer и Moderna в участии "военно-биологической деятельности США в Украине"

В Министерстве обороны Российской Федерации снова распространили безосновательные обвинения в разработке в Украине американскими военными тайного биологического оружия.

Минобороны РФ сообщило о привлечении крупных фармацевтических компаний, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также компании Gilead, аффилированной с американским военным ведомством, в участии в "военно-биологической деятельности США в Украине".

Об этом сообщило российское государственное информагентство "ТАСС" с комментарием начальника российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кирилова.

"В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также компания Gilead, аффилированная с американским военным ведомством. В результате западные компании существенно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают конкурентные преимущества", — заявил он.

По его словам, совместно с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками из Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские государственные структуры, основными задачами которых является сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических опытов и предоставление необходимого биоматериала".

По данным "мощной" российской разведки, все эти биологические опыты финансировали скрыто из фондов Демократической партии США. Эти компании давали щедрые пожертвования политикам Демократической партии, чтобы они профинансировали эти "масштабные преступные" программы разработки биологического оружия в Украине.

Также военные США в этих секретных биолабораториях вроде бы изучили резистентность населения к антибиотикам и уровень антител у людей из разных регионов к разным заболеваниям.

Однако не только американцы, по словам Кириллова, могли пользоваться преимуществами биологических опытов на территории Украины. В фантазии штабных профессионалов, которым дают боевые задачки по разработке фейков, Германия также осуществляла тайные био опыты.

По версии российского ведомства, эпидемиологи из военного института микробиологии Бундесвера Федеральной Республики Германия с 2016 по 2019 годы вывезли 3,5 тысяч пробирок с сывороткой крови граждан Украины из 25 областей. Кстати, на этот раз в российском минобороне правильно отметили, что Украина состоит из 25 областей, включая Донецкую и Луганскую области.

Однако российские военные убеждены, что Германия планировала какие-то зловещие военные планы против россиян на территории Украины разрабатывая биологическое оружие.

Такие обвинения со стороны российского правительства в адрес ведущих фармацевтических компаний мира, сыгравших ключевую роль в противодействии пандемии COVID-19, могут лишь указывать на то, что люди, привитые российской вакциной "Спутник V", стали жертвами биологического оружия.

Ранее Сейм Литвы единогласно признал Россию государством-террористом.

Напомним, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что ее страна выступает за полноправное членство Украины в Европейском Союзе .

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