Минобороны РФ отменило проведение "танкового биатлона" из-за больших потерь в Украине

По разным данным Россия потеряла на войне в Украине от 2 до 3,6 тысяч танков.

Россия несет колоссальные потери на войне в Украине не только в живой силе, но и в технике. На этом фоне российское министерство обороны решило упразднить так называемый " танковый биатлон".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Ранее так называемые "Армейские международные игры", более известные как "танковый биатлон", проводились ежегодно, а теперь решили, что соревнования будут проходить раз в два года. Пропустить решили как раз текущий год, а соревнования проведут в следующем году.

Сообщается, что подобное решение было принято несколько недель назад, но официально о нем еще не сообщалось. В Минобороны РФ не называют причину такого решения.

Напомним, ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что оборонно-промышленный комплекс России в год может восстанавливать примерно до 200-250 танков.

Кроме того, мы ранее информировали, что в эфире телепрограммы российского пропагандиста Соловьева один из экспертов неожиданно заявил, что Россия может отправить в бой на войну в Украину танки Т-34, которые установлены как памятники.

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