Минобороны РФ пытается вытеснить Пригожина и запускает так называемые "добровольческие формирования" — Генштаб

Минобороны РФ стремится полностью вытеснить из информационного поля основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, чтобы "поджать под себя" так называемые "добровольческие формирования".

Министерство обороны России пытается вытеснить основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина из информационного поля и активизирует альтернативные военные кампании.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 23 февраля.

"Минобороны РФ вообще пытается вытеснить Пригожина из информационного поля. На этом фоне активизировались альтернативные частные военные компании, в частности аффилированная с Федеральной службой безопасности РФ ЧВК "Ястреб", — сказал он.

В свою очередь, Пригожин откровенно не согласен с утратой влияния и продолжает свое противостояние с Министерством обороны РФ. В свою очередь, военное руководство РФ пытается установить контроль над частными военными компаниями и другими парамилитарными формированиями.

Так, Минобороны РФ стремится полностью контролировать обеспечение "добровольческих формирований" вооружением, военной техникой и продовольствием, а также по вопросу оказания медицинской помощи. К тому же, Кремль уже распространил деятельность военно-врачебной экспертизы на так называемые "добровольческие формирования".

Напомним, руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов рассказал, что конфликт между российским министром обороны Сергеем Шойгу и олигархом, основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным играет на руку Украине. Более того — он приближает нашу победу. Как именно – читайте в материале.

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