Минобороны РФ сменило командующего Черноморским флотом: в ISW объяснили почему

Министерство обороны России сменило командующего Черноморским флотом, намереваясь защищать ЧФ от украинских ударов.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что 17 марта Минобороны России сообщило, что министр обороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт ЧФ в оккупированном Севастополе (Крым), где получил доклады об операциях Украины и результатах деятельности ЧФ. Шойгу подчеркнул, что ЧФ должен проводить ежедневные тренировки по отражению ударов воздушных и беспилотных морских средств, чтобы все российские экипажи были готовы к обороне от таких ударов. Российский министр приказал, чтобы ЧФ установил дополнительное вооружение, включая крупнокалиберные системы и пулеметы для усиления обороны России.

" Шойгу также получил отчет от российского вицеадмирала Сергея Пинчука, который, как утверждали некоторые российские источники, недавно заменил адмирала Виктора Соколова в должности командующего ЧФ. Однако ISW не может подтвердить это утверждение", — отметили в ISW.

Американские аналитики считают, что позиция Шойгу по защите ЧФ выдвигает условия для того, чтобы он либо приписал себе заслуги, если ЧФ станет эффективнее в защите себя от украинских ударов, либо обвинил других командующих, если ЧФ потерпит неудачу в этой попытке.

Как сообщалось ранее, накануне Шойгу посетил оккупированный Крым для инспекции работы Черноморского флота.

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