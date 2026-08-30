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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Минобороны РФ заявило о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины

В Минобороны РФ цинично оправдали подготовку к новым «военным преступлениям» тем, что Украина якобы наносит удары по «гражданской инфраструктуре».

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ готовит удары по энергетике Украины

РФ готовит удары по энергетике Украины

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Министерство обороны РФ официально заявило о начале подготовки к массированным ударам по объектам энергетики Украины.

В своем заявлении от 30 августа 2026 года агрессор пытается оправдать предстоящие военные преступления «ответом на атаки по российской инфраструктуре».

«ВС РФ приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, в конце августа РФ существенно изменила характер воздушных атак. Оккупанты массированно применяют новые реактивные беспилотники (позволяют совершать налеты несколькими волнами подряд) в сочетании с баллистическими ракетами типа Искандер-М и KN-23. Это приводит к затяжным воздушным тревогам.

Уже сейчас появляются прогнозы, что в результате атак по энергетике украинцы зимой могут оставаться со светом всего по четыре часа в сутки. Киевлянам советуют покупать генераторы или готовиться к выезду.

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