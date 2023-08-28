Минобороны России больше заинтересовано в гибели Пригожина, чем Путин – ISW

Вероятно, Путин не руководит процессом роспуска "Вагнера", а перевел эту ответственность на российское оборонное ведомство.

Министерство обороны России может быть более заинтересовано в расформировании ЧВК "Вагнер" и гибели ее владельца Евгения Пригожина, чем президент РФ Владимир Путин.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики обратили внимание на заявления российских так называемых "военкоров", которые утверждают, что Минобороны РФ еще до гибели Пригожина активно выдвигало условия для прекращения деятельности "Вагнера" на Ближнем Востоке и в Африке.

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Так, один из "военкоров" заявил, что представители российского оборонного ведомства на переговорах боятся прямо давить на "вагнеровцев". Вместо этого Минобороны давят на ближневосточных и африканских официальных лиц с требованиями о разрыве их связей с ЧВК "Вагнер".

По оценкам аналитиков ISW, российское Минобороны может быть более заинтересовано в расформировании "Вагнера", чем Путин.

Аналитики отметили, что не могут подтвердить достоверность этих заявлений, но если они правдивы, это может свидетельствовать, что Путин не руководит процессом роспуска "Вагнера", а перевел эту ответственность на Минобороны.

В то же время, не исключено, что всплеск таких сообщений в сообществах российских "военкоров" и так называемых оппозиционеров может также быть попыткой отделить Путина от вероятного убийства Пригожина и возможного роспуска военной компании.

Напомним, Следственный комитет России 27 августа официально подтвердил гибель Пригожина после проведённых молекулярно-генетических экспертиз.

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