Минобороны США созывает генералов со всего мира: какова главная цель

Пит Хегсет / © Getty Images

Реклама

Министр обороны США Пит Хегсет созвал генералов и адмиралов вооруженных сил, дислоцированных по всему миру, на редкую встречу в Куантико, Вирджиния. Хотя официальной темой является «воинский дух», чиновники ожидают, что мероприятие может затронуть радикальные реформы, которые внедряет администрация, включая возможное сокращение высших званий.

Об этом пишет Reuters.

Два чиновника, которые общались с Reuters на условиях анонимности, сообщили, что основной акцент будет сделан на обсуждении необходимости соблюдения «воинской этики» во всех вооруженных силах.

Реклама

Это соответствует публичной риторике Хегсета, который почти в каждом своем выступлении подчеркивает необходимость для американских военных иметь «воинскую ментальность».

Какие скрытые вопросы могут обсуждать на встрече

Несмотря на официально заявленную тему, другие чиновники считают, что эта встреча, которая, по оценкам, продлится около часа, обязательно затронет более существенные вопросы.

Третий чиновник отметил, что, учитывая, сколько высокопоставленных руководителей соберется в одном месте — от Южной Кореи и Японии до Ближнего Востока — вероятно, будут обсуждаться следующие вопросы:

Новая стратегия государственной обороны администрации.

Ожидаемое сокращение высших званий в армии.

«Я не удивлюсь, если во время мероприятия нам предстоит какой-то сюрприз», — сказал чиновник, добавив, что военные «не ослабляют бдительность».

Реклама

Мероприятие, как ожидается, состоится в Университете Корпуса морской пехоты в Куантико.

Напомним, 5 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, которым переименовал Министерство обороны в Министерство войны. Новое название станет «дополнительным титулом» ведомства.

«Мы выиграли первую мировую, мы выиграли вторую мировую, мы выиграли все до и после. А потом решили пойти в „вок“ и переименовали Министерство войны в Министерство обороны», — заявил Трамп во время подписания документа.